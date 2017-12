Assomada: Norberto Tavares recordado com uma palestra e um concerto “recheado” das suas composições

Assomada, 27 Dez (Inforpress) – O músico santacatarinense Norberto Tavares foi recordado hoje, um dia após assinalar sete anos da sua morte, com uma palestra e um concerto “recheado” das suas composições, que aconteceram no Centro Cultural que tem o seu nome.

A homenagem intitulado “Norberto Vive! – Recordar o Artista, sete anos depois de partir”, que conta com produção de Gil Moreira e organização da Câmara Municipal de Santa Catarina, vai colocar no palco do Quintal Orlando Pantera do Centro Cultural Norberto Tavares (CCNT), em Assomada, Santa Catarina, amantes da música do malogrado e que têm cantado as suas musicas dentro e fora do pais.

Zé Rui de Pina e Zé de Viola, batucadeiras locais são os artistas que vão estar em palco, para cantarem em homenagem a Norberto Tavares.

Em relação à palestra, o músico Kaká Barbosa, Dilas Santos e Luís Gonçalves vão abordar a vida e obra de Norberto Tavares.

“A ideia é imortalizar aquele que foi o grande compositor, grande ícone da tradição cultural cabo-verdiana, poeta e encenador, ou seja, um multifacetado a nível cultural”, disse, em declarações à Inforpress, o produtor da iniciativa, Gil Moreira.

Para além de Norberto Tavares, o também musico e natural de Santa Catarinaavançou que pretende, igualmente, recordar outros artistas naturais da ilha de Santiago, assegurando que no próximo ano vai novamente recordar Norberto Tavares.

Norberto Tavares nasceu a 06 de Junho de 1956, em Cutelo, arredores da Assomada, município de Santa Catarina, e faleceu a 26 de Dezembro de 2010, em New Bedford, Estados Unidos, vítima de doença prolongada.

