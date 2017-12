Associação Kriol-ità já iniciou a II missão cirúrgica no Hospital Baptista de Sousa

Cidade da Praia, 28 Dez. (Inforpress) – A Associação de Amizade Itália-Cabo Verde Kriol-ità iniciou esta quarta-feira, 27, no Hospital Baptista de Sousa, no Mindelo (São Vicente), a sua II missão de cirurgia, desta feita em oftalmologia , com o propósito de operar pacientes afectado com catarata.

Nesta investida, realizada em parceria com a Associação italiana Falcinelli, e a Cruz Vermelha, em São Vicente, a II Missão de Cirurgia conta com uma equipa multidisciplinar do Hospital Baptista de Sousa e o “Ospital” San Camilo em Roma.

De acordo com a presidente da Associação Kriol-ità, a missão prevê a realização de cerca 400 cirurgias, até ao dia 07 de Janeiro próximo.

Os pacientes, explica, previamente preparados pelo serviço de Oftalmologia, são provenientes das ilhas de Barlavento e outras.

Esta II Missão enquadra-se no âmbito do protocolo com o Hospital Baptista de Sousa, assinado no Mindelo, em Abril último, visando promover o desenvolvimento sanitário da ilha de São Vicente, nas áreas da pediatria, neonatologia, cirurgia-geral e pediátrica, laparoscopica (diagnóstica e terapêutica) e cirurgia urológica.

A delegação desta II Missão é formada por Maria Silva (responsável), pela doutora Cristiana Vento Maria Cristina Petitti (voluntária), pelos cirurgiões oftalmologistas experientes como Vincenzo Petitti (líder da equipa médica) e Roberto Bonfili, pelo anestesista Pierluigi Margozzi, pela enfermeira Patrizia Paone e pelos técnicos para os equipamentos Pietro Cannoli e Roberto Fastampa.

