Associação Desportiva do Paiol relança-se para regressar à competição e ganha donativo de emigrante

Cidade da Praia, 29 Dez. (Inforpress) – O emigrante paiolense na Suécia Tilino Fernandes doou à comissão organizadora, no âmbito do relançamento da Associação Desportiva do Paiol (Praia), materiais desportivos para a realização de torneios de cartas, biscas e futsal no polidesportivo da localidade.

Segundo apurou a Inforpress, este donativo consiste em taças e troféus, medalhas, bolas de futebol, crachás, cartas de jogos, de entre outros equipamentos que o mentor para o relançamento desta colectividade, Manuel Carvalho, considera ter chegado “em boa hora” para que a Associação Desportiva do Paiol possa regressar à ribalta após nove anos de inactividade.

Tilino Fernandes afiançou que se trata de uma prática habitual, por iniciativa própria sempre que se desloca ao torrão natal, assegurando que desde criança sempre pautou por fazer qualquer actividade para o bairro que o viu nascer e que, apesar da distância, a sua alma continua ligada ao Paiol.

“Aquilo que estiver dentro da minha disponibilidade, prometo continuar a ajudar a comunidade do Paiol”, enfatizou Tilino.

Enquanto isto, Manuel Carvalho disse que o torneio de futsal, já em andamento, envolve os jovens atletas das comunidades limítrofes do Paiol e Coqueiro nas modalidades de sub-12 e sub-17, ao passo que o torneio de cartas arranca na tarde desta sexta-feira e termina no sábado com um convívio e almoço de confraternização.

Outrora na ribalta do futebol de Santiago Sul, a Associação Desportiva do Paiol, saiu do quadro competitivo, mas Manuel Carvalho afirmou que passos estão a ser dados para que Paiol possa já participar na próxima temporada no campeonato de Santiago Sul da segunda divisão, assim como nos regionais de andebol e basquetebol, ao mesmo tempo que trabalha para a promoção de outras modalidades.

Carvalho assegurou ainda que a comissão tem já alinhavada uma série de iniciativas, exemplificando mesmo que nesta quadra festival distribuiu cabaz de Natal aos idosos do Paiol e Coqueiro e que já conta com disponibilidades dos paiolenses residentes na diáspora.

SR/ZS

