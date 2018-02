Associação Colmeia promove formação de capacitação de profissionais em educação especial e comunicação alternativa

Cidade da Praia, 03 Fev (Inforpress) – A Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Especiais (COLMEIA) promove nos dias 05, 06, e 07 deste mês de Fevereiro, uma acção de capacitação destinada aos profissionais que lidam com o público-alvo portador de deficiência.

A acção de formação que será ministrada por uma especialista em educação especial e na comunicação alternativa, com larga experiência na matéria e na formação dos professores em Portugal visa, segundo a presidente da Colmeia, reforçar a capacidade dos técnicos nacionais para que possam dar melhor resposta às demandas no país.

“O curso visa qualificar profissionais para a realização de práticas pedagógicas que respondam aos desafios do processo educacional inclusivo e contribuam para o desenvolvimento, autonomia e aprendizagem do aluno com deficiência, altas habilidades e transtornos globais do desenvolvimento, bem como preparar os profissionais para actuarem nas salas de aula e no atendimento”, disse à Inforpress a coordenadora Isabel Moniz.

Segundo a mesma fonte, para além de ministrar a acção de formação aos técnicos nacionais, a especialista portuguesa fará outros trabalhos junto das famílias, inteirando-se da forma como vivem e convivem com pessoas com deficiência.

A formação de capacitação cuja abertura terá lugar esta segunda-feira, na sala de Formação da Plataforma das ONG, Achada São Filipe, será presidida pela Primeira Dama, Lígia Fonseca, que nesta ocasião fará também a entrega de um cheque donativo no valor de 661.590$00 a favor da Associação.

O valor foi arrecadado num jantar de beneficência realizado em Lisboa em parceria com a esposa do embaixador Cabo verde em Portugal.

A Colmeia trabalha com famílias que lidam com patologias de Dificuldades Específicas de Aprendizagem (Dislexia, Disgrafia, Discalculia, transtornos especifico de linguagem), Deficiências Sensoriais (Auditiva e Visual), Deficiências Intelectuais (Síndrome de Down), Altas Habilidades Intelectuais e Sobredotados; Transtorno por Deficit de Atenção com ou sem Hiperatividade (TDAH); Deficiência física- motora, Paralisia Cerebral, Transtornos de Espectro Autista (TEA), Transtorno Global de Desenvolvimento, Deficiência Múltipla e Microcefalia.

PC/FP

Inforpress/Fim