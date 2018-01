Assembleia Nacional recebeu a antestreia do filme “Os Dois Irmãos” com “nota positiva” de actores e público

Cidade da Praia, 25 Jan (Inforpress) – A Assembleia Nacional recebeu a antestreia do filme “Os Dois Irmãos” que retrata um trágico acidente entre irmãos e a relação entre familiares, numa descrição original, e que lembra a história de “Caim e Abel”.

O filme, exibido na noite de hoje, baseado no romance homónimo “Os dois Irmãos” (1995), do escritor Germano Almeida, tem no seu enredo o amor, o drama, a polícia, o ministério e uma idiossincrasia “muito cabo-verdiana” que é a vingança de um irmão contra o outro.

“O filme foi realizado e rodado no interior da Ilha de Santiago, em localidades de Chã de Tanque, Rincão e Ribeira da Barca (concelho de Santa Catarina), zonas muito lindas e com paisagens dignas, assim como o elenco que constituiu as filmagens”, adiantou um dos actores, Flávio Hamilton.

Manuel Estevão, por seu lado, que desempenhou o papel do juiz que julga a morte do irmão, como vingança por este lhe ter ficado com a esposa após a sua viajem a Portugal, considerou a experiência de “gratificante”, particularmente, notou, por se tratar de uma vivência cabo-verdiana.

“Eu já tinha participado na obra no teatro, mas transportar a encenação para tela tem muito mais que se lhe diga. O importante é que conseguimos todos dar a nossa contribuição para este filme fosse 100 por cento cabo-verdiano”, disse.

O público, por sua vez, “gostou” do que viu e elogiou os actores, o realizador e produtor, por conseguir levar à tela os meandros da “grande obra” de Germano Almeida, o livro “Os Dois Irmãos”.

“A sala cheia é prova de que os praienses estavam à espera desta antestreia há muito. É um filme que espelha a nossa história e baseada em factos reais da vida”, frisou João Tavares.

“Os Dois Irmãos” é o terceiro filme que Francisco Manso realiza em Cabo Verde, e este, segundo disse, confirma que o país tem “condições excepcionais” para a produção audiovisual e cinematográfica.

O filme com assinatura de Francisco Manso contou com participação de actores cabo-verdianos residentes em Portugal e nas ilhas de Santiago e São Vicente, como Flávio Hamilton, Manuel Estevão, João Paulo Brito, Alexandre Fonseca Soares, Agnelo Varela, Raquel Monteiro, Gil Moreira, Cláudio Correia e Adalberto Teixeira.

PC/AA

Inforpress/Fim