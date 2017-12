Arquivo Nacional: 2017 foi o ano de actualização de normas internacionais de tratamento arquivístico e bibliográfico

Cidade da Praia, 25 Dez (Inforpress) – A conservadora do Arquivo Nacional de Cabo Verde (ANCV), Filomena Oliveira, disse que 2017 foi um ano em que a instituição apostou na actualização das normas de tratamento arquivístico e de tratamento bibliográfico.

Em jeito de balanço do ano, a conservadora disse em entrevista à Inforpress, que 2017 foi “muito bom, muito dinâmico e um ano de muitas produções e com excelentes resultados” para a instituição.

Durante o ano que está particamente no fim, Filomena Oliveira informou que o ANCV adquiriu novos aplicativos como o “Aton” e o “ABCD” para modernizar os serviços de tratamento de documentos arquivístico e a nível da biblioteca.

Por causa desta modernização, todos os técnicos foram capacitados para trabalhar no novo aplicativo de normas internacionais de tratamento arquivístico, o Aton, e os técnicos da biblioteca receberam formação para utilizar o novo aplicativo da biblioteca, o ABCD.

“Antes utilizávamos uma base de dados, a “winisis”, mas hoje estamos a utilizar o ABCD que vai dar ao arquivo uma maior autonomia, no sentido de fazer a gestão da biblioteca, permite a catalogação de acordo com as normas internacionais e facilita os investigadores na sua pesquisa”, explicou.

Ainda a nível da formação, os técnicos receberam formação em atendimento público, e dois técnicos foram para Portugal para uma formação em matéria de conservação gráfica de documentos.

A nível de infra-estruturação tecnológica, Filomena Oliveira fez saber que todos os funcionários já têm computador ligado à rede estatal, Nosi, o que facilita a comunicação e a pesquisa.

Para Filomena Oliveira, durante este ano o ANCV teve “muitos ganhos”, em relação aos trabalhos educativos “muito intensos” que foram feitos junto das escolas e das câmaras municipais para a conservação dos seus arquivos.

O Arquino Nacional apostou “fortemente” numa comunicação com o público e teve uma “grande visibilidade” com a realização de jornadas, conferências e palestras, que receberam muitos visitantes nacionais e internacionais e produziram instrumentos de pesquisa e de divulgação, através de catálogos, repertórios e exposições.

Em relação aos trabalhos de divulgação, foram realizadas três exposições sobre a “Numismática e Notafilia”, “Escravatura” e “Centenário do Liceu de São Vicente”, feitas através do acervo documental do arquivo.

Foi divulgado, também, o catálogo sobre a história da ilha de Santão Antão e um repertório sobre o serviço da Alfândega em Cabo Verde.

Ainda para estreitar o diálogo com a sociedade civil a instituição publicou um boletim informativo “O Loca” em formato digital e na versão impressa.

Além de fomentar a comunicação com a sociedade, a conservadora considera que esta publicação é uma oportunidade de os investigadores partilharem os seus artigos de opinião sobre diversos assuntos.

A nível da manutenção do edifício, Filomena Oliveira indicou que o Arquivo recebeu muitas intervenções de melhoria e todas as salas estão climatizadas para perseverar os acervos.

Foi ainda instalado um servidor com capacidade para guardar todas as imagens produzidas no arquivo nacional, o que, para a conservadora, constitui um “grande passo” em termos de conservação do arquivo digital.

No que concerne às parcerias, apontou a assinatura de um protoloco com a Universidade Jean Piaget em que foi elaborado um plano de execução 2018-2021, no domínio da formação profissional e digitalização dos clássicos da história da literatura existentes no acervo documental e para acolhimento de estagiários.

Ainda no âmbito das parcerias, o Arquivo Nacional organizou o arquivo da Agência de Aviação Civil e o arquivo presidencial do comandante Pedro Pires.

AM/CP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...