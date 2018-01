ARFA está a apostar na implementação da regulação sanitária dos alimentos – presidente

Cidade da Praia, 24 Jan (Inforpress) – A presidente da ARFA, Djamila Reis, disse hoje na Cidade da Praia que a instituição está a trabalhar na implementação da regulação sanitária dos alimentos.

O anúncio foi feito à margem da assinatura de um protocolo entre a Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA) e duas congéneres brasileiras, representadas pelo embaixador brasileiro em Cabo Verde, José Carlos Leitão.

De acordo com Djamila Reis, essa regulação sanitária de alimentos inclui áreas “fundamentais”, como o licenciamento sanitário e todas as instruturas que manipulem os alimentos.

“É um quadro legal relativamente recente e a implementação dessa assistência técnica será fundamental no quadro regulação de sanitária dos alimentos “, frisou.

E neste âmbito, avisou que terá que se ter um sistema de implementação “rápida”, relativos aos problemas do sistema alimentar em todos os níveis alimentares e seus derivados.

“A monitorização do abastecimento são as missões da ARFA a nível nacional, no que concerne aos produtos alimentares de primeira necessidade”, lembrou a responsável.

Deste modo, prometeu a criação neste sector de instrumentos mais “inovadores” para fazer este acompanhamento e prevenir eventuais problemas de abastecimento ou oscilação de preços dos produtos.

“E em termos de preços, podem ser danosas em termos do acesso equitativo às pessoas no que concerne aos produtos alimentares de primeira necessidade”, notou a Djamila Reis.

Por isso, considerou que este projecto de regulação dos alimentos é “fundamental” para o reforço da capacidade da ARFA em monitorizar o abastecimento e o preço de produtos alimentares de primeira necessidade.

Adiantou ainda que os protocolos assinados são de “continuidade”, no sentido de reforçar os ganhos conseguidos pela agência, numa perspetiva de uma regulação eficiente em termos de regulação sanitária de alimentos.

No concernente à regulação farmacêutica, a presidente da ARFA anunciou que já há resultados que precisam ser consolidados”, designadamente, a nível da regulação económica e a fixação de preços máximos de medicamentos.

O registo de medicamentos, o fármaco-vigilância e abrangência de produtos cosméticos de higiene corporal e outros produtos de usos domésticos, são outros objetivos preconizados pela ARFA.

A ARFA é a autoridade competente para a regulação do mercado nacional de produtos cosméticos, à qual incumbe igualmente verificar o cumprimento da legislação aplicável através da verificação prévia da conformidade dos produtos cosméticos colocados no mercado, da supervisão do mercado, da vigilância dos produtos e da regulamentação dos aspectos necessários ao cumprimento da lei.

