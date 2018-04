ARFA e ASAE analisam novas áreas de intervenção no domínio da segurança alimentar

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – A Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA) e a sua homóloga portuguesa, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), reuniram-se hoje para analisar novas áreas de intervenção no domínio da segurança alimentar.

A reunião da comissão de cooperação das actividades de cooperação entre a ARFA e a ASAE, no quadro da cooperação bilateral luso-cabo-verdiana, acontece na sequência do 2º workshop “Desafios Actuais da Avaliação de Risco em Segurança Sanitária de Alimentos”, que decorreu entre os dias 10 e 12, na Cidade da Praia.

Segundo o inspector-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, este encontro serviu para analisar as actividades já desenvolvidas em 2017 e ainda para perspectivar futuras cooperações.

Essas duas instituições, informou, têm tido cooperação no apoio laboratorial, apoio de vigilância do mercado e de manuseamento do mercado em matéria de segurança alimentar.

Em termos de cooperação futura, Pedro Portugal Gaspar fez referência à questão do comércio electrónico, ou seja, a venda e o acesso a bens na área alimentar por via da internet e, consequentemente, o comércio digital.

Segundo explicou o responsável, há muitos países que se encontram à frente de outros em termos deste assunto, considerando ser um “desafio incontornável” para Cabo Verde e Portugal e um “problema que não pode ser escamoteado”.

“É uma matéria que no fundo é uma revolução de mentalidade, (..) e vai trazer ou pôr em causa a lógica sobre o território (…), desde o momento que começamos a entrar com a dinâmica da economia digital. Esse é um ponto que temos que aprofundar, porque essa cooperação tem que ser feita independente de ser com Portugal e Cabo Verde, ou que país for, porque cada vez mais vai haver transacção nessa matéria”, disse.

Por sua vez, a presidente da ARFA, Djamila Reis, afirmou que este encontro vai servir para reforçar o protocolo de colaboração com ASAE e identificar novas actividades para 2018, junto da restauração, da formação relativa às boas práticas na manipulação de alimentos, com vista a ter melhores resultados e alimentação mais segura para a população.

Conforme disse, apesar da OMS recomendar o aumento do consumo de frutas e legumes, muitos cabo-verdianos ainda não têm hábitos de os consumir, devido a falta de confiança, sobretudo, a nível da origem e da qualidade.

Entretanto, assegurou que a ARFA e outras instituições têm feito um trabalho de vigilância sanitária, no sentido de reforçar a confiança dos consumidores.

Outra questão que se coloca é a utilização de químicos nesses produtos. Djamila Reis tranquiliza, entretanto, os consumidores, garantindo que todos os produtos que existem no mercado cabo-verdiano estão sob o foco de intervenção, isto é, é feito um plano de amostragem com recolha de produtos para análise.

“Há dois anos que a ARFA faz, não só o trabalho de reparação da legislação, da formação, de reforço da inspecção, mas também de recolha de amostras de produtos no mercado, exactamente para fazer essa comprovação dos níveis. E o que temos de resultados comprova dois aspectos: há espaço para a melhoria, sim, mas há tranquilidade para consumir os produtos que estão nos mercados de Cabo Verde, sem prejuízo para saúde”, afiançou.

