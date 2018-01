ARFA assina protocolos de cooperação institucional na área da segurança alimentar com ANVISA e CONAB

Cidade da Praia, 23 Jan (Inforpress) – A Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA) assina quarta-feira, 24, protocolos de cooperação institucional na área da segurança alimentar, com Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).

Segundo uma nota de imprensa da ARFA, à semelhança do primeiro projecto, “os bons resultados alcançados na segunda fase” permitiram a aprovação de uma terceira fase de cooperação.

O primeiro protocolo de cooperação entre a ARFA e ANVISA foi assinado em Julho de 2008 com validade de três anos, visando intercâmbio entre os técnicos do Brasil e Cabo Verde.

“Com os resultados positivos alcançados as duas instituições assinaram um novo termo de cooperação”, lê-se no documento da Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares.

No que se refere à CONAB, será assinado o primeiro protocolo de cooperação técnica com a ARFA, cujo objectivo é reforçar as capacidades institucionais, em matéria de segurança alimentar em Cabo Verde.

De acordo com a mesma fonte, a ARFA no cumprimento do seu mandato, privilegia o estabelecimento de parcerias técnicas com entidades nacionais e estrangeiras, para melhor atingir os seus objectivos estratégicos.

Neste âmbito, diz a nota que a ARFA destaca elaboração de propostas de instrumentos de cooperação, monitorização e avaliação de instrumentos de cooperação nacionais e internacionais.

No acto de assinatura dos protocolos de cooperação, estarão presentes a presidente do Conselho de Administração da ARFA, Djamila Reis e o embaixador da República Federativa do Brasil em Cabo Verde, José Carlos de Araújo Leitão.

