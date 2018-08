ANAS vai exigir que operadores no País disponibilizem regularmente informações sobre a qualidade de água

Cidade da Praia, 16 Ago (Inforpress) – A Agência Nacional de água e Saneamento (ANAS) vai exigir que os operadores dos serviços passem a disponibilizar, regularmente, informações sobre a qualidade da água produzida no país.

A informação foi avançada hoje, em conferência de imprensa, na Cidade da Praia, pelo administrador da ANAS, António Pina, que comunicou, na ocasião, que a empresa vai passar a disponibilizar anualmente informações sobre o estado da qualidade segura da água para o abastecimento público.

Para isso, defendeu que todos os intervenientes devem manter um “diálogo contínuo e aberto”, partilhando informações acerca da prestação contínua dos serviços de abastecimento público e de um enquadramento que estabeleça boas práticas na definição de políticas públicas no sector.

De entre os intervenientes, António Pina indicou o Governo e a administração pública, a entidade reguladora (ANAS), as entidades gestoras e os utilizadores, que têm missões específicas no controlo da qualidade da água.

A protecção das captações, minimização da contaminação no tratamento e a prevenção da contaminação nas fases de armazenamento e distribuição da água são, segundo António Pina, as boas práticas no sistema de abastecimento de água com qualidade.

No entanto, observou que devem ser formulados e acordados critérios que permitam compatibilizar a confidencialidade com a disponibilização de informação abrangente e fiável ao consumidor.

“Por essa razão, a ANAS, enquanto regulador do sector, pretende publicar o Relatório Anual dos Serviços de água em Cabo Verde sintetizado em informação mais referente à qualidade da água para o abastecimento público referenciado a 31 de dezembro de cada ano”, anunciou.

Adiantou, no entanto, que neste momento a ANAS está a trabalhar no relatório de 2017, que vai ser apresentado a 31 de Dezembro deste ano.

António Pina informou que nesse documento serão abordados o ciclo anual de regulação da qualidade da água, a caracterização dos sistemas de abastecimento, as análises estatísticas dos programas de controlo, as fiscalizações e supervisões, as análises dos sistemas de resultados de controlo legal, o indicador água segura e a vigilância sanitária.

O Governo aprovou a 06 de Novembro de 2017 o decreto-regulamentar que estabelece os critérios e as normas que definem os requisitos essenciais de qualidade da água destinada ao consumo humanos.

Neste sentido, a ANAS já dispõe de sistemas de controlo, de um regime sancionatório e medidas de protecção, com vista a proteger a saúde humana dos efeitos adversos resultantes de eventual contaminação da água.

A ANAS é a entidade governamental que tem por fim a implementação das políticas governamentais e a gestão integrada dos investimentos no sector da água e saneamento, bem como o planeamento estratégico.

O seguimento, a regulação técnica, a supervisão e a monitorização dos serviços de produção, distribuição e comercialização de água, recolha, tratamento e rejeição de efluentes líquidos e resíduos em todo o território nacional são também atribuições da ANAS.

OM/FP

Inforpress/Fim