ANAC lança concurso para construção de novos centros de emissores da Televisão Digital Terrestre

Cidade da Praia,18 Jan (Inforpress) – A Agência Nacional das Comunicações tem aberto até 27 de Fevereiro, um concurso para empreitada de construção dos novos centros emissores da Televisão Digital Terrestre (TDT) e manutenção dos “sites” existentes nas ilhas de Santo Antão e Fogo.

De acordo com o anúncio, as empresas interessadas podem apresentar propostas para um, vários ou os seis lotes que constituem objectos de contratação do concurso.

As empresas interessadas podem ainda solicitar, por escrito, esclarecimentos relativos à “boa compreensão e interpretação” dos documentos até o dia 31 de Janeiro, informa a Agência Nacional das Comunicações (ANAC).

“Todo o dossiê que contém os documentos para o concurso pode ser obtido em formato digital, num CD, na ANAC, ou, ainda, enviado através de correio eletrónico, caso seja solicitado, por esta via, pelos interessados”, lê-se no documento.

As obras de construção dos centros emissores são financiadas por verbas inscritas no orçamento da Comissão de Implementação e Acompanhamento da transição do sistema de radiodifusão de televisão analógica para a Televisão Digital Terrestre.

A ANAC lança este concurso, enquanto entidade que preside a Comissão de Implementação e Acompanhamento da Transição do Sistema de Radiodifusão Televisiva para a TDT, uma tecnologia mais avançada do que a analógica e que disponibiliza aos utilizadores melhor qualidade de som e imagem.

A Televisão Digital Terrestre possibilita igualmente a recepção portátil e móvel de sinais de TV e acesso a um maior número de canais.

O ministro da Cultura e das Industrias Criativas, Abraão Vicente, informou recentemente que a implementação das emissões do TDT em Cabo Verde já está praticamente concluída, cobrindo quatro ilhas (Santiago, Maio, Sal e São Vicente), que representam cerca de 75 por cento da população do país.

“Em Janeiro de 2018, o processo TDT estará concluído e as emissões experimentais chegarão a São Nicolau, Santo Antão e as demais ilhas do país, com a cobertura total e em alta resolução”, garantiu o ministro.

Segundo Abraão Vicente, com a conclusão do processo da implementação da TDT deixarão de existir zonas sombra em Cabo Verde e a população passará a ter acesso a nove canais de televisão.

