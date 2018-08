Amicachi quer realizar encontro de associações de amizade África-China em Cabo Verde

Cidade da Praia, 16 Ago (Inforpress) – A Associação de Amizade Cabo Verde – China (Amicachi) pretende, em 2020, realizar o encontro das associações de amizade da África com a China em Cabo Verde, disse hoje o seu presidente, José Correia.

Aquele responsável associativo fez estas declarações após um encontro com a vice-presidente da Associação do Povo Chinês para a Amizade com os Países Estrangeiros (APCAPE), Lin Yi, que inicia hoje uma visita de dois dias a Cabo Verde com o intuito de promover a cooperação entre os dois países.

“Esse é o grande objectivo que temos para 2020”, disse José Correia, completando que a Amicachi quer, juntamente com a APCAPE, trazer cerca de 54 associações africanas e demais associações da China para Cabo Verde.

O evento, segundo a mesma fonte, está ainda a ser preparado e tem data marcada para Novembro de 2020.

Sobre o encontro com Lin Yi, José Correia disse que o mesmo serviu para avaliar “um pouco” a cooperação entre as duas associações e discutir os projectos que serão desenvolvidos, desde a Semana Cultural Chinesa, que será desenvolvida em Fevereiro do próximo ano, a outras “actividades estratégicas” para a Amicachi.

Por seu turno, Lin Yi frisou a importância desta visita a Cabo Verde no “fortalecimento da relação de amizade” entre Cabo Verde e China.

Ainda sobre a relação de amizade entre os dois países, a vice-presidente da APCAPE citou as bolsas que, todos os anos, as cidades e município chineses oferecem a estudantes cabo-verdianos para continuar os estudos na China.

A título de exemplo, Lin Yi mencionou o caso da cidade de Jinan que, entre 2010 e 2018, já acolheu 146 estudantes cabo-verdianos.

Questionada sobre os problemas que poderão surgir durante o processo de selecção para bolsas de estudos, nomeadamente a questão da média mínima (14 valores) exigida, Lin Yi disse ser “muito importante” o papel da Amicachi na facilitação da comunicação entre as partes envolvidas.

Por fim, disse que está a gostar desta que é a sua primeira visita ao arquipélago e defendeu que, se muitos chineses na China tivessem a oportunidade de saber mais acerca da beleza das ilhas, haveria muitos mais turistas chineses em Cabo Verde.

GSF/AA

Inforpress/Fim