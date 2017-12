Alterações ligeiras no preço dos combustíveis a partir da meia-noite de hoje

Cidade da Praia, 31 Dez (Inforpress) – O preço dos combustíveis sofreram alterações ligeiras na actualização mensal divulgada hoje pela Agência de Regulação Económica (ARE).

A gasolina baixou 1,01 por cento (%) para 117$70/litro, o gasóleo Normal subiu 0,32 % para a 95$20/litro, o gasóleo para electricidade aumentou 0,38 % e passa a ser vendido a 80$00/litro, e o gasóleo marinha subiu 0,30 % para 67$50/litro.

Os preços do Fuel 380 e Fuel 180 diminuíram 3,17% e 2,39%, custando agora, 52$00 e 61$30, respectivamente. Opetróleo baixou 0,49 %, passando a custar 81$70, enquanto o preço do butano manteve-se praticamente inalterado em relação ao período anterior.

Assim, as garrafas de 3 Kg continuam a custar 382$00, as de 6kg passaram para 805$00, as de 12,5 kg para 1.676$00 e as de 55 kg para 7.375$00.

O comunicado da ARE cita os dados publicados no Platts European Market Scan e LPGasWire, para explicar que “os preços de combustíveis nos mercados internacionais, cotados em USD/ton, registaram variações pouco significativas durante o mês de Dezembro” e, por isso, as variações no mercado nacional seguiram a mesma tendência.

A evolução pouco acentuada das cotações de referência dos produtos petrolíferos nos mercados internacionais, durante o mês de Dezembro, adianta o comunicado da ARE “reflectiu a descida dos preços do petróleo com a divulgação de dados dos stocks norte-americanos que apontaram para aumentos de stocks superiores ao esperado e com o aumento do número de poços e plataformas em actividades nos EUA”.

Por sua vez, a cotação do último dia (útil) do mês de Dezembro do câmbio EUR/USD, tendo como referência o site da BLOOMBERG (14h no horário de Frankfurt), evidenciou uma apreciação do euro face ao dólar americano (1,26%), o que contribuiu para mitigar as variações dos preços de combustíveis no mercado interno, dado que a matéria-prima é negociada em dólares.

Os novos preços dos combustíveis vigoram de 01 a 31 de Janeiro de 2018.

