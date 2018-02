Aldeias SOS apresentam proposta de trabalho colaborativo ao Governo na perspectiva de aumentar impactos das suas acções

Cidade da Praia, 06 Fev (Inforpress) – Uma delegação das Aldeias SOS de Cabo Verde manteve hoje um encontro com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, para a apresentação de uma proposta de trabalho colaborativo com o Governo.

Segundo o director-nacional da organização, Dionísio Pereira, as Aldeias SOS têm já aprovado há um ano e meio, os seus objectivos estratégicos de orientação para o horizonte de 2030, assente em sete iniciativas estratégicas que podem ser alinhadas com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentado (ODS) e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentado (PEDS) aprovado pelo Governo.

“Daí que entendamos fazer sentido trazer uma proposta de trabalho colaborativo que poderá ser assente através de contratos-programa com metas concretas e resultados impactantes, passíveis de serem construídos em conjunto”, explicou.

No momento em que o Governo fala de transferência ou descentralização de competências actualmente nas mãos do Estado, para as organizações da sociedade civil, Dionísio Pereira salientou que faz todo sentido esse propósito do executivo.

No caso das Aldeias SOS defendeu a necessidade de se aumentar a quota da participação nacional na execução orçamental da organização, que actualmente é de apenas 15 por cento.

Entretanto, Dionísio Pereira salientou que é chegado o momento de as organizações da sociedade civil no geral começarem a falar de resultados e dos impactos das acções e não do rosário de actividades.

“Quando tivermos os mecanismos de controlo e de medição desses resultados e dos impactos, poderemos falar de desenvolvimento nacional e estaremos numa situação de racionalização de meios e de evitar esbanjamentos de recursos que são parcos e que acabam por não produzir nenhum resultado”, sustentou.

O encontro com o vice-primeiro-ministro serviu também para as Aldeias SOS apresentarem o relatório das actividades realizadas em 2017, conforme adiantou Dionísio Pereira.

Presente em Cabo Verde desde os anos de 1980 as Aldeias SOS se dedicam ao acolhimento e apoio de crianças que tenham perdido os cuidados parentais ou estejam em risco de os perder e o reforço da estrutura das respectivas famílias, proporcionando-lhes um ambiente familiar acolhedor, bem como uma formação sólida para alcançarem uma vida autónoma e a integração plena na sociedade.

MJB/FP

Inforpress/fim