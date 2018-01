Agentes da Polícia Nacional encorajados a continuarem a lutar visando a satisfação das suas reivindicações – CCSL

Cidade da Praia, 11 Jan (Inforpress) – Os membros do Conselho Executivo e do Secretariado Permanente da Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres (CCSL) encorajaram hoje os agentes da Polícia Nacional (PN) a continuarem a luta, visando a satisfação das suas reivindicações.

O conselho executivo e do secretariado permanente, na sua reunião ordinária, defendeu igualmente o diálogo permanente, junto do governo, como via privilegiada para resolução das reivindicações destinadas a melhorar as condições sociais e laborais da PN.

“Vamos dialogar com o Ministério da Administração Interna e o governo no seu todo, para encontrarmos em conjunto uma solução para reivindicações que afectam a classe da PN. Esta é a estratégia adoptada pelo conselho executivo e do secretariado permanente”, sublinhou o presidente da CCSL, José Manuel Vaz, em declarações à imprensa.

Questionado se há abertura para o diálogo, tendo em conta que “o clima de crispação” que existia no final da greve de três dias da PN, realizada em Dezembro de 2017, José Manuel Vaz disse que a CCSL e o Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) sempre manifestaram a disponibilidade para negociação e resolução das reivindicações da PN.

“Houve a radicalização da outra parte”, afirmou.

“Neste momento, parece-nos que há um outro ambiente. E estamos disponíveis para que sentemos à mesa e discutirmos e chegarmos a um entendimento sobre a reivindicação da PN e de outras classes do quadro privativo da Administração Pública”, salientou José Manuel Vaz.

A actualização salarial, a redução da carga horária, o subsídio da condição policial para polícia fiscal, a retoma do emolumento da Polícia Marítima e subsídio de condição para polícias que fazem serviço de condução de moto e auto, são, entre outras, as reivindicações da PN.

Os membros do conselho executivo e do secretariado permanente e dos demais presidentes dos sindicatos filiados na CCSL apoiaram, por unanimidade, a greve da Polícia Nacional.

Durante a reunião, os presentes analisaram também a situação socio-laboral no país de uma maneira geral e segundo José Manuel foram manifestadas algumas preocupações relativamente aos TACV, taxistas, funcionários do Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE), inspectores de trabalho e de educação.

