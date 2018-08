Afrobasket’2018 em feminino: Cabo Verde perde jogo de acesso às meias-finais com o Mali por 21-78

Cidade da Praia, 17 Ago (Inforpress) – A selecção cabo-verdiana de basquetebol feminina sub-18 falhou o acesso às meias-finais do Afrobasket’2019 que decorre em Maputo (Moçambique), ao perder com a sua similar do Mali por 21-78 no pavilhão de Maxaquene.

Esta foi a quarta derrota, consecutiva, da equipa nacional de Cabo Verde, contrastando com o quarto triunfo seguido das malianas.

No encontro desta tarde, Cabo Verde perdeu todos os quatro períodos pelos parciais de 05-14, 04-11, 05-25 e 07-28.

Joseana Vaz foi a melhor cabo-verdiana em campo ao marcar15 pontos, ao passo que a maliana Gnere Alima Dembele foi a MVP com 25 pontos.

Na outra partida, já realizada, das quartas de final, a equipa nacional de Ruanda levou de vencida a República Democrática do Congo por 49-44.

O quadro das equipas semi-finalistas fica conhecido ainda hoje à tarde, após a realização do Egipto x Angola e Uganda x Moçambique.

Cabo Verde despede-se desta prova de Maputo no sábado ante a República Democrática do Congo, em jogo para a atribuição do quinto ao oitavo lugares.

