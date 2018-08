Afrobasket’2018 em feminino: Cabo Verde perde com Egipto e termina competição no sexto lugar

Cidade da Praia, 18 Ago (Inforpress) – A selecção cabo-verdiana de basquetebol feminina sub-18 perdeu hoje a congénere do Egipto por 43-38 e encerra a sua participação no Afrobasket’2018, que decorre em Maputo, Moçambique, no sexto lugar.

No encontro disputado no pavilhão de Maxaquene, em Maputo, Cabo Verde perdeu os primeiros três quartos por 9-7, 13-9 e 21 -8, tendo ganhado o ultimo por 14 -9.

Joseana Vaz voltou a ser MVP (Jogador Mais Valioso) da partida ao marcar 24 pontos, tendo terminado a competição com um total de 121 pontos, uma média de 20,2, por jogo.

No jogo para a disputado sétimo e oitavo lugares o RD Congo venceu a Uganda por 48-38, enquanto a Angola e Ruanda, disputam um lugar no pódio.

As equipas do Mali e Moçambique conseguiram este sábado a passagem para a final, a ser disputada hoje ao eliminarem Ruanda e Angola, respectivamente.

Ambas as equipes chegaram à final invicta em cinco partidas cada e, como resultado, Mali e Moçambique conquistaram o direito de representar a África na Copa do Mundo de Basquete Feminino Sub-19 do FIBA no próximo ano.

Esta poderá ser uma revanche da edição de 1996 do Campeonato de Sub-18, quando o Mali bateu o também anfitrião Moçambique por 80-69 na final para conquistar o seu primeiro título africano.

