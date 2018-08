ADEVIC vai apresentar dois projectos ao embaixador americano para financiamento

Cidade da Praia, 21 Ago (Inforpress) – A Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde (ADEVIC) vai apresentar esta quinta-feira, 23, à Embaixada dos Estados Unidos (EUA) em Cabo Verde, dois projectos para financiamento.

A informação foi avançada à Inforpress pelo presidente da ADEVIC, Marciano Monteiro quando explicava pormenores sobre a visita que o embaixador dos EUA efectua quinta-feira às instalações da associação com o intuito de conhecer o espaço e se inteirar das actividades que a mesma desenvolve no País.

“Durante a visita vamos apresentar ao senhor embaixador alguns projectos que temos em carteira e que podem ser financiados pelos EUA, visando contribuir para a nossa expansão e desenvolvimento”, disse.

Segundo Marciano Monteiro, um dos projectos a ser apresentado para financiamento tem a ver com a manutenção e acabamento do espaço da ADEVIC, construído há já alguns anos e que, na opinião desse responsável, pode dar mais valia e sustentabilidade às actividades da associação.

O outro projecto tem a ver com a criação de um centro de produção de material didático para os alunos com deficiência visual, tanto em áudio como em braille.

De acordo com o presidente da ADEVIC, o centro já está a funcionar em fase experimental, mas caso consiga financiamento passará a funcionar em pleno e dará cobertura às escolas secundárias do país no que respeita a material didático para alunos com deficiência visual.

A Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde é uma ONG cujo objectivo é a defesa dos Direitos dos Deficientes Visuais

