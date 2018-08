ADEVIC capacita pessoas em escrita e leitura braille para melhor comunicarem com os deficientes visuais

Cidade da Praia, 17 Ago (Inforpress) – Um grupo de 12 pessoas recebeu hoje o certificado de formação em escrita e leitura braille, com simbologia matemática e Língua Portuguesa, promovida de pela Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde (ADEVIC).

São pessoas ditas normais, entre as quais professores e familiares e amigos de pessoas com deficiência visual e que agora estão melhor preparadas para comunicar com os invisuais.

Segundo o presidente da ADEVIC, Marciano Monteiro, esta formação está enquadrada na estratégia da Associação de também apostar na inclusão dos deficientes numa perspectiva “de fora para dentro”.

“Nós entendemos que a inclusão não significa trabalhar apenas de dentro para fora, mas também trabalhar a inclusão de fora para dentro. Isto quer dizer que nós também podemos dar a formação para pessoas que não tendo deficiência visual se interessam pela causa. Esta é também uma forma de promover a inclusão”, disse Marciano Monteiro.

De entre os formandos está a professora Ângela Lopes, que enalteceu a importância dessa formação, na medida em que, conforme frisou, agora está melhor preparada para comunicar e ensinar um aluno com deficiência visual.

“Para mim, que trabalho com crianças com necessidades especiais, essa formação foi de extrema importância, porque considero que um professor que tem de adaptar-se às necessidades dos alunos e essa foi a minha aposta. Espero vir a ter oportunidade para obter outras valências”, disse.

Por sua vez, Alberto conta que sentiu a necessidade aprender o braille para melhor comunicar com pessoas amigas e também no seu meio laboral, dado que trabalha com pessoas com deficiência.

“Eu sentia essa necessidade de comunicar por escrito, por exemplo com o presidente da ADEVIC, com quem trabalho directamente. A nossa comunicação era sempre verbal, hoje sim estou com algumas ferramentas para escrever e ler uma mensagem em braille”, explicou.

A formação teve a duração de duas semanas e foi ministrada por um técnico especialista na área do Braille e da língua gestual, que foi coadjuvado por dois auxiliares membros da ADEVIC

Esta é segunda formação realizada pela ADEVIC, tendo como público alvo as pessoas ditas normais. Uma terceira edição vai ser realizada em Setembro, no município do Tarrafal de Santiago

