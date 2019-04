ADAD apela à educação ambiental para protecção do planeta (c/áudio)

Cidade da Praia, 22 Abr (Inforpress) – O presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD), Januário Nascimento, apelou hoje paraa promoção da educação ambiental, protecção da terra e todos os mecanismos que possam ajudar a melhor conservação do planeta.

O responsável, que falava à imprensa à margem das actividades comemorativas do Dia Mundial da Terra, que aconteceu na Escola de Achada Mato, Cidade da Praia, disse que o planeta enfrenta “grandes preocupações” relativas às alterações climáticas, e que este dia “é fundamental” para o “despertar de atenções” sobre o ambiente e a preservação da terra.

“Há uma questão muito importante que é a educação ambiental, desenvolver actividades que possam promover essa educação, abrangendo toda a sociedade civil”, indicou.

Conforme referiu, em Cabo Verde depara-se com situações que põem em causa o ambiente, apontando a seca como um dos casos a levar em conta no arquipélago, entretanto, justificou, não se tratar ainda de uma fatalidade.

Por outro lado, lembrou que Cabo Verde tem um compromisso assumido na conferência de Paris, que se refere à plantação de oito milhões de árvores, assumindo “ser possível” atingir o objectivo, com o envolvimento de todos.

O director nacional do Ambiente, Alexandre Nevsky, por seu lado, indicou que o país tem uma biodiversidade “muito rica”, e que a perda dessa biodiversidade significa a perda de algumas espécies importantes para o equilíbrio natural.

Com isso, apontou também o “papel fundamental” que a humanidade tem nesse contexto, que é o da preservação, trabalho, ajuntou, que deve ter uma “mensagem ampla” a todos os povos.

Alexandre Nvesky destacou ainda o trabalho que a ADAD tem feito em prol do ambiente, sublinhando que a instituição tem mostrado essa maturidade, com várias actividades, envolvendo parceiros nacionais e internacionais.

À semelhança de todos os anos, a ADAD comemora o Dia Mundial da Terra numa escola regional de Santiago.

Este ano escolheu a Escola de Achada de Mato e, de entre as actividades realizadas, destacam-se as intervenções dos responsáveis que trabalham com o sector ambiental, participação de alunos e professores e, por fim, uma demonstração de plantação de árvores na referida escola.

O Dia Mundial da terra foi instituído a 22 de Abril de 1970 e, todos os anos, no dia 22 de Abril, milhões de cidadãos em todo o mundo manifestam o seu compromisso na preservação do ambiente e sua sustentabilidade.

Neste dia de cariz educativo escrevem-se frases e poemas sobre a importância do planeta terra nas escolas, entre outras actividades.

HR/AA

Inforpress/Fim