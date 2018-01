Actriz dá voz à história de pescadores cabo-verdianos em Massachusetts

New Bedford, Estados Unidos, 15 Jan (Inforpress) – A artista Sylvia Ann Soares apresenta no palco do New Bedford Fishing Heritage Center, em Massachusetts, a 26 de Janeiro, uma conversa ilustrada que retrata a vida e luta dos pescadores cabo-verdianos naquela cidade dos EUA.

“Criada a partir de entrevistas de história oral com pescadores cabo-verdianos idosos, do International Longshoremen’s Association Local #1329, esta performance dá vida às suas histórias”, diz a instituição em comunicado.

New Bedford é uma das maiores cidades pesqueiras dos Estados Unidos e acolhe uma numerosa comunidade cabo-verdiana, que começou a chegar a esta região no século XIX, a bordo das baleeiras americanas.

A atriz Sylvia Ann Soares, formada em artes do palco, é filha de um imigrante de Cabo Verde e recorreu a entrevistas com vários membros do International Longshoremen’s Association Local #1329, um sindicato que reunia centenas de imigrantes cabo-verdianos.

Segundo a organização, “este sindicato tem uma história rica ligada ao movimento de direitos civis dos afro-americanos.”

“Fundado durante a [Grande] Depressão, o sindicato lutou contra armadores, discriminação no emprego, e a sua própria destruição”, acrescenta.

O título da conversa é “By the Sweat of Our Brow” (“Pelo Suor da Nossa Testa”), o lema da organização.

O pai de Sylvia Ann Soares, Arthur S. Soares, foi membro do sindicato durante décadas e presidente do capítulo local durante 16 anos.

Arthur Soares foi também o primeiro presidente negro do Propeller Club of the United States Port of Narragansett Bay, que promove e defende várias actividades da indústria marítima.

Filha de imigrantes negros, Sylvia Ann Soares esteve sempre consciente da sua condição e, nos anos 60, foi uma pioneira do Movimento Teatro Negro, em Nova Iorque.

Soares trabalhou depois para companhias de teatro como a Huntington, em Boston, a Mark Taper, em Los Angeles, ou a NY Public e Trinity Rep, em Nova Iorque.

A atriz também fez parte de projectos na televisão, como as séries da PBS “American Playhouse’s Three Sovereigns for Sarah”, “Kojak”, “Police Story”, “Baretta” ou “Good Times”.

Décadas depois de começar a sua carreira, licenciou-se em artes do teatro na Universidade de Brown, em Providence.

Soares já realizou outras duas conversas ilustradas sobre a sua cultura: “Kerosene Lamp Church”, sobre a primeira igreja protestante cabo-verdiana na América, e “A Tribute to Eddie Soares,” um conhecido músico de jazz que era seu tio.

