ACRIDES e CV Telecom unem esforços no combate ao abuso e exploração sexual de crianças em Cabo Verde

Cidade da Praia, 15 Jun (Inforpress) – A Associação das Crianças Desfavorecidas (Acrides) e a CV Telecom uniram hoje os esforços na luta contra o abuso e exploração de crianças em Cabo Verde, assinando um protocolo de cooperação nos domínios da saúde e educação.

Em declarações à Inforpress, a presidente da ACRIDES, Lourença Tavares, considerou “bastante motivadora” o gesto da CVTelecom em dar o seu contributo no combate ao abuso e exploração sexual e a protecção da criança em Cabo Verde.

“Todos devemos estar unidos e darmos o nosso contributo porque as nossas crianças merecem, a situação do abuso e exploração sexual em Cabo Verde é de extrema preocupação porque os números têm aumentado com o passar dos anos e poder contar com apoio dos nossos parceiros é sinal de que não estamos sós nessa batalha”, afirmou.

Conforme realçou o presidente da CV Telecom, Jorge Livramento, a empresa está ciente dos problemas sociais que têm afectado as pessoas, afirmando que a luta contra a violência e exploração de crianças é uma área muito importante que merece atenção especial e o engajamento de todos.

“A nossa responsabilidade social tem sido muito forte e nas temáticas que escolhemos para apoiar, a temática da criança é muito sensível. Ao associarmos a uma organização da sociedade civil para o despertar da consciência e protecção da criança é para nós um acto de solidariedade”, disse, acrescentado que a CV Telecom estará sempre presente nessas boas causas “, frisou.

No protocolo assinado esta sexta-feira, a CV Telecom compromete-se a firmar parceria com a ACRIDES nos próximos três anos, disponibilizando um valor de umj milhão e vinte e seis mil escudos, para desenvolvimento de acções no âmbito dos projectos da saúde e educação.

A ACRIDES enquanto coordenadora da Rede Nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração de menores em Cabo Verde, compromete-se a implementar o programa com responsabilidade, transparência e competência.

O acto da assinatura do protocolo aconteceu esta sexta-feira, durante o encontro da avaliação da referida rede que decorre esta sexta-feira e sábado, na Cidade da Praia.

CM/FP

Inforpress/Fim.