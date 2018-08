Abatido homem que tentava entrar em esquadra em Barcelona

Barcelona, Espanha, 20 Ago (Inforpress) – Um homem que transportava uma arma branca foi hoje abatido, quanto tentava entrar na esquadra de Corenallà (Barcelona) para “atacar os agentes”, disse a polícia da Catalunha, na sua conta na rede Twitter.

“Um homem armado com uma faca entrou na esquadra de polícia em Cornellà esta manhã para atacar os agentes. O atacante foi morto a tiro”, disse a polícia regional da Catalunha.

O incidente ocorreu pouco antes das 06:00 (03:00 em Cabo Verde), de acordo com a mesma mensagem dos Mossos d’Esquadra

O porta-voz da polícia recusou confirmar informação veiculada pela imprensa local de que o atacante era de nacionalidade argelina e que terá gritado “Allah akbar” (Deus é o maior) antes de ser baleado.

O diário El Periodico acrescenta que o atacante residia em Cornellà.

O ataque aconteceu poucos dias depois do primeiro aniversário dos ataques jihadistas que mataram 16 pessoas na Catalunha a 17 e 18 de Agosto do ano passado, quando um jihadista entrou com uma carrinha na zona de pedestres de Las Ramblas, uma avenida turística no coração de Barcelona.

