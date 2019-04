AAVTCV participa em Macau no colóquio sobre gestão do turismo convenções e exposições para os países lusófonos

Cidade da Praia, 22 Abr (Inforpress) – O presidente da Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde (AAVTCV), Mário Sanches, vai participar, na próxima sexta-feira, 27, em Macau, China, no colóquio sobre gestão do turismo, convenções e exposições para os países de língua portuguesa.

Em comunicado de impressa, a AAVTCV considera que se trata de uma “excelente ocasião” para alargar contactos e potenciais parcerias com as congéneres de língua oficial portuguesa, assim como uma oportunidade de promover Cabo Verde naquela região, “que é um dos principais destinos turísticos do mundo”.

A mesma fonte informa que, também em Macau, Cabo Verde vai participar no seminário da VII Exposição Internacional de Turismo (Indústria) de Macau, a realizar-se sob o lema “Promoção de recursos e de produtos turísticos”.

Acrescenta que à margem do colóquio, o presidente da AAVTCV vai encontrar-se com o seu homólogo macaense, Alex Lao, para a assinatura de um protocolo de cooperação entre as duas associações.

“A referida assinatura é o culminar de um processo que iniciou em Novembro de 2018, aquando da nossa deslocação àquela região autónoma chinesa para uma formação sobre promoção de destinos turísticos”, lê-se no comunicado.

Salienta, no entanto, que esta cooperação abre “excelentes perspectivas”, incluindo nas áreas de formação, trocas de experiências e atracção de investimentos chineses e macaenses, na área do turismo em Cabo Verde.

