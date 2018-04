Washington, 14 Abr (Inforpress) – Os Estados Unidos afirmaram hoje ter “atingido com sucesso” todos os alvos sírios que estavam previstos na acção militar realizada por Washington, Paris e Londres em resposta ao alegado ataque químico na cidade síria de Douma.

“Não tencionamos intervir no conflito na Síria, mas não podemos permitir tais violações das leis internacionais”, disse a porta-voz do Departamento de Defesa norte-americano (Pentágono), Dana White, numa conferência de imprensa.

“Atingimos com sucesso cada alvo”, acrescentou a porta-voz.

Os EUA, a França e o Reino Unido realizaram hoje de madrugada uma série de ataques com mísseis contra três alvos associados à produção e armazenamento de armas químicas na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco. O presumível ataque químico foi realizado faz hoje uma semana.

Na mesma conferência de imprensa, um alto responsável do Pentágono, o general Kenneth McKenzie, referiu que os ataques ocidentais realizados hoje de madrugada representaram um grande golpe para o programa de armas químicas da Síria e que “levará anos para recuperar”.

As unidades de defesa antiaéreas russas, um dos principais aliados de Damasco, não foram activadas e as do regime sírio só foram após o fim dos ataques, acrescentou o general McKenzie.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se hoje a partir das 15:00 TMG (14:00 em Cabo Verde) para analisar o ataque conjunto dos Estados Unidos, Reino Unido e França contra alvos na Síria.

Lusa/Fim