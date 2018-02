São Vicente: Produtora Lusafrica disponibiliza online EP de Cesária Évora com temas do Carnaval

Mindelo, 08 Fev (Inforpress) – Quatro temas musicais completamente regravados, mantendo apenas a voz original de Cesária Évora, mas ao estilo do Carnaval do Mindelo, compõem o EP que a produtora Lusafrica disponibilizou hoje nas plataformas online.

Os temas são “Angola”, de Ramiro Mendes, “Cinturão”, de Gregório Gonçalves (Ti Goi), “Estanhadinha” e “Pomba”, ambos de Frank Cavaquim e estarão disponíveis nas plataformas online itunes e Spotify.

Tal ocorre justamente no ano em que Cesária Évora é homenageada no Carnaval do Mindelo pela Escola de Samba Tropical, cujo enredo vai contar a história de Cize, como também era conhecida a cantora.

“É extraordinário ouvir a sua voz mágica outra vez acompanhada por arranjos novos e festivos de Hernani Almeida, um dos melhores guitarristas do cenário musical cabo-verdiano de hoje”, lê-se no comunicado distribuído pela produtora Harmonia.

Cesária Évora, tida como “figura maior” do folclore musical do arquipélago, gravou, ao longo da sua carreira, mais de duas dezenas de discos e tornou-se, aos 47 anos, uma “estrela” da “world music”.

Em 2004 recebeu um Grammy para o Melhor Álbum de “World Music” contemporânea, pelo disco “Voz d’Amor”, cumprindo então sucessivas digressões e regressando, de vez em quando, à terra natal.

A “Diva dos Pés Descalços”, nome por que ficou popularmente conhecida, morreu no dia 17 de Dezembro de 2011, na ilha de São Vicente, aos 70 anos.

