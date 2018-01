Porto Novo: Líder associativo alerta para a falta de iluminação pública em Alto Mira

Porto Novo, 28 Jan (Inforpress) – A população de Alto Mira, no Porto Novo, Santo Antão, está “preocupada” com a situação da iluminação pública nesta localidade, onde a prestação desse serviço, por parte da Electra, “deixa muito a desejar”, no entender dos moradores.

O alerta é do líder associativo em Alto Mira, Jailson Monteiro, para quem “a iluminação pública não existe” nessa parcela do território municipal, que, a seu ver, clama, há anos, por “melhorias dias”, nesse aspecto.

Jailson Neves lembra que, há vários anos, que a população de Alto Mira tem vindo a reclamar da “deficiente situação” de aluminação pública nessa zona.

Praticamente, em todas as localidades do interior do município do Porto Novo tem havido reclamações a propósito da iluminação pública que, segundo os porto-novenses, clama por “melhorias dias”.

No Tarrafal de Monte Trigo, Simão Évora, morador, informou que a população local está, também, “descontente” com a situação da iluminação pública nesta zona turística.

Simão Évora, que é operador económico, explicou que, actualmente, são poucos os pontos de iluminação pública operacionais nessa localidade, que está “praticamente às escuras”.

Também, na cidade do Porto Novo, os utentes têm, insistentemente, alertado para os problemas de iluminação pública nesta urbe, com particular incidência nos chamados bairros emergentes.

O edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca, tem vindo, igualmente, a queixar-se do estado actual da iluminação publica no concelho.

A Electra reconhece a necessidade do reforço da iluminação pública no Porto Novo e garante ter em curso um programa que visa a reposição dos candeeiros e a instalação novos postos de iluminação em toda a ilha de Santo Antão.

JM/CP

Inforpress/fim