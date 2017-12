PAICV espera que em 2018 as promessas e os compromissos assumidos pelo Governo comecem a produzir-se em acções concretas

Cidade da Praia, 29 Dez (Inforpress) – A presidente do PAICV (oposição) disse hoje, na Cidade da Praia, esperar que em 2018 as promessas e os compromissos assumidos pelo Governo comecem a produzir-se em acções concretas e que propiciem a melhoria de vida dos cabo-verdianos.

Janira Hopffer Almada, que falava em conferência de imprensa, para fazer o balanço do ano político de 2017 e perspetivar o de 2018, defendeu que, para isso, o Governo tem que dialogar e auscultar as preocupações dos cabo-verdianos.

“O primeiro-ministro de Cabo Verde e o seu Govern, demonstraram estar em grande descompasso entre o prometido e a capacidade de respostas para os desafios e os reais problemas do país”, justificou.

Ao fazer o balanço de 2017, Janira Hopffer Almada apontou “factos relevantes”, como o desmantelamento dos TACV, a “violação sistemática” das leis, a sonegação de informações ao país, ao Parlamento e à oposição e a sofisticação da criminalidade.

O surto “estranho e inexplicável” do paludismo, a greve dos agentes policiais, “facto inédito e muito preocupante” e uma “estranha” remodelação governamental, foram outros factos citados pela líder da oposição.

Janira Hopffer Almada sublinhou, igualmente, que o ano de 2017 foi marcado pela “quebra geral de compromissos” e pela “falha profunda” na materialização das promessas assumidas pelo MPD e pelo Governo, nas campanhas eleitorais e no programa do governativo do partido entoinha

.

“Quase dois anos se passaram, desde a tomada de posse deste Governo, para além da situação do país não registar melhorias, a condição de vida de grande parte das pessoas está a degradar-se, de dia para dia”, notou.

Por isso, considerou que o ano que está a findar foi “particularmente difícil” para o país e para os cabo-verdianos, pelos impactos da seca e do mau ano agrícola, assim como por sinais de um “grande desnorte” na governação.

“Por fim, mas não menos importante, a falta de diálogo e a instabilidade nas relações laborais, acabaram por marcar negativamente o ano de 2017, tendo provocado alguma tensão e muita insegurança nos trabalhadores que temem pelo seu posto de trabalho”, conclui.

OM/JMV

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...