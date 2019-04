25 de Abril: Mário Lúcio e Pedro Lucas em concerto “Abril Verde Abril” no Centro Cultural Português

Cidade da Praia, 25 Abr (Inforpress) – Os músicos Mário Lúcio e Pedro Lucas vão estar hoje em concerto “Abril Verde Abril” no Centro Cultural Português, na Cidade da Praia, para assinalar o 45º aniversário do 25 de Abril conhecido também por Revolução dos Cravos.

Segundo o site, na internet, do Centro Cultural Português em Cabo Verde, este espetáculo musical foi concebido com o propósito de contemplar a fusão artística de Cabo Verde, com Mário Lúcio, e Portugal, com Medeiros/Lucas, numa data com “grande significado” para ambos os países.

De acordo com a sinopse do concerto escrito por Mário Lúcio, este concerto é um gesto de “confluência de almas nestes tempos de armas”.

“Confirmei recentemente, escrevendo o romance sobre o Campo de Concentração do Tarrafal, o quanto nos devemos mutuamente, cabo-verdianos e portugueses, no processo do plantio, do cultivo e do aceno do cravo e da espiga na liberdade plena. Para mim, cantar Abril é cantar Maio e Julho, no ano dos seus quarenta e cinco primaveras. É agradecer, lembrar e celebrar”, considerou.

Ainda, prosseguiu, é uma “viagem de estar e de chegar”, através de cancioneiros de Cabo Verde e de Portugal, “contando e cantando a história cruel e destemida” das ruas daqueles dias.

“É um concerto para tornar hoje crónica o que foi ontem crónico, para projectarmos os nossos sons no nosso tempo, no sonho de um novo tempo, tocando o desejo de que os ecos sejam simultaneamente voz dos tombados e voz dos erguidos pela liberdade nos dois países”, assegurou.

Este espetáculo consiste numa coprodução do Centro Cultural Português em Cabo Verde e a Insulada, e conta com o patrocínio do Hotel Santiago na Cidade da Praia e da SATA – Azores Airlines.

A 25 de abril de 1974 deu-se um golpe de estado em Portugal que colocou um ponto final no regime ditatorial em vigência desde 1933, sistema no qual António de Oliveira Salazar foi a principal figura.

AM/FP

Inforpress/Fim